Birmingham: Versöhnungsgeste nach Angriff auf Pub

Versöhnung nach einem Angriff auf einen Pub in Birmingham: "Es muss schrecklich gewesen sein." Quelle: X

Die Szene ist brutal: Am Montagabend zieht eine Gruppe junger muslimischer Demonstranten vor der Kneipe "The Clumsy Swan" in Birmingham vorbei. Sie tragen eine palästinensische Fahne. Plötzlich geht ein Schläger mit einer Sturmhaube auf einen Mann auf der Terrasse des Pubs zu, streckt ihn mit einem Faustschlag zu Boden. Weitere Männer kommen dazu, treten auf den Mann ein, während die Gäste im Pub vor Angst schreien.

Die Muslime hatten sich Medienberichten zufolge versammelt, nachdem in Sozialen Medien Gerüchte über einen rechtsextremen Protest in Birmingham kursierten. Ein Video des brutalen Überfalls ging sofort in sozialen Medien viral. Die Polizei ermittelt.

Szene des Angriffs auf den Pub - einer der Angreifer tritt auf sein wehrloses Opfer ein. Quelle: X

Überfall schockte auch muslimische Gemeinde

Nach der grausamen Messerattacke von Southport , bei der drei junge Mädchen getötet wurden, eskaliert seit Tagen die Gewalt in Großbritannien . Rechtsradikale randalieren, Gruppen von Migranten reagieren mit Gegengewalt.

Der Überfall vor dem Pub schockte offenbar auch die muslimische Gemeinde von Birmingham selbst: Nachdem der Clip im Internet auftauchte, besuchten muslimische Vertreter den "Clumsy Swan", um Frieden zu stiften und Solidarität zu zeigen.

Sie versammelten sich auf der Terrasse, wo kurz vorher noch der Überfall stattfand. "Ich möchte dem Management und den Kunden sagen, dass es uns sehr, sehr leid tut, was heute hier passiert ist", erklärt Naveed Sadiq, der Gemeindeführer. Das Geschehene spiegele nicht das wider, "wer wir als Gemeinschaft sind".

Video der Versöhnungsszene bei X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Twitter-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Dann wendet er sich an einen der Pub-Gäste: "Sie waren in der Kneipe, es muss schrecklich gewesen sein, aber ich möchte mich noch einmal in unserem Namen entschuldigen." Der Mann antwortet, dass die Krawallmacher ja "nur eine kleine Minderheit" seien. "Sie müssen sich nicht für die Menschen entschuldigen, die schlecht sind - so wie ich mich nicht für die Idioten entschuldigen muss", erklärt er.

Der britische Premierminister Starmer hat die anhaltenden Ausschreitungen verurteilt. Am Sonntag stürmten die Rechtsextremen ein Hotel, in dem sie Migranten vermuteten. 05.08.2024 | 0:28 min

In den Sozialen Netzwerken stieß das Video auf große Resonanz. "Das ist der Weg, Gemeinschaften zusammenzubringen", heißt es in den Kommentaren. Liebe, Respekt und Einigkeit seien "der einzige Weg, wie wir gemeinsam aus dieser Situation herauskommen".