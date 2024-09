Pädophilennetzwerk: Sieben Festnahmen

Die aktuellen Festnahmen stehen in Zusammenhang mit einem Verfahren bei der Polizei Hannover, bei dem im April 19 Verdächtige gefasst wurden.

Bei einem neuen Schlag gegen ein mutmaßliches Pädophilennetzwerk sind sieben Tatverdächtige festgenommen worden. Gegen die Beschuldigten hat das Amtsgericht Bamberg Haftbefehle erlassen, wie die Zentralstelle Cybercrime bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mitteilte. Die Beschuldigten befinden sich in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Die Festnahmen stehen im Zusammenhang mit einem seit Dezember bei der Polizei in Hannover laufenden Verfahren, in dem bereits im April 19 Verdächtige in Deutschland und Frankreich festgenommen wurden. Die damals erlangten Erkenntnisse brachten die Ermittler auf die Spur der neuen Verdächtigen.