Sexuelle Handlungen: Jede Form von Ablehnung ist ein "Nein"

In Deutschland ist jede sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen einer Person strafbar. ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke über Formen der Ablehnung, die als "Nein" gelten.

"In einigen Ländern geht man noch einen Schritt weiter. In Spanien und Schweden zum Beispiel gilt der Grundsatz: Ja heißt Ja! Heißt konkret: Sex ist nur erlaubt und legal, wenn ausdrücklich zugestimmt wurde", so ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke. 04.09.2023 | 1:00 min