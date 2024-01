Reemtsma-Entführer: 15 Jahre Haft für Drach wegen Überfällen

Drach-Verteidigung plädierte auf Freispruch

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der mehrfach vorbestrafte Schwerkriminelle in den Jahren 2018 und 2019 Geldtransporter in Köln, am Flughafen Köln-Bonn sowie in Frankfurt am Main überfiel. Ein ebenfalls angeklagter Überfall im hessischen Limburg war Drach nicht nachzuweisen.