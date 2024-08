Sextortion: Kampf gegen Erpressung mit Nacktbildern

Die Taktik der Betrüger: Auf Social-Media-Plattformen oder Online-Dating-Portalen lernen sie ihre Opfer kennen. In Videoanrufen werden die Opfer aufgefordert, sich auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich auszuüben. Die Täter machen davon Screenshots oder Videoaufzeichnungen. Mit den Aufnahmen werden die Opfer im Anschluss erpresst.

Studie: Sextortion unter den Top drei der Bedrohungen im Netz

Laut einer Studie des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik gehörte Sextortion 2023 in Deutschland zu den Top drei Bedrohungen im Internet. Das Landeskriminalamt Hessen meldet für 2022 Fälle im mittleren dreistelligen Bereich, 2023 und auch 2024 bisher Fälle im niedrigen dreistelligen Bereich.

Doch genaue bundesweite Zahlen gibt es nicht, so das Bundeskriminalamt auf ZDFheute-Anfrage. In der polizeilichen Kriminalstatistik werden Fälle von Erpressung auf sexueller Grundlage zwar aufgeführt, jedoch gehört dazu eine Vielzahl strafbarer Erpressungshandlungen. Ulrich Warncke, Präventionsbeauftragter des Weißen Rings Hessen, erklärt:

Prävention: So schützt man sich vor Sextortion

"In allererster Linie sollte man vorsichtig und wachsam sein", sagt Warncke. "Wenn man mit jemandem über das Internet Kontakt hat, ist es nicht normal, dass direkt Bilder ausgetauscht werden", so Warncke. Auch das LKA Hessen rät, keine intimen Bilder und Videos über soziale Netzwerke zu verschicken.

Cyberangriffe von staatlich gelenkten Stellen wie Nachrichtendiensten aus dem Ausland nehmen zu, so die Einschätzung des hessischen Datenschutzbeauftragten Alexander Roßnagel.

In sozialen Medien sollten User keine Freundschaftsanfragen von Fremden annehmen. Außerdem: persönliche Daten wie der vollständige Name, das Alter und die Adresse zurückhalten. Da die Täter ihre Opfer häufig während eines Videoanrufs aufnehmen, empfiehlt das LKA Hessen, im Zweifelsfall die Kamera abzukleben. So kann die Situation zunächst beobachtet werden.