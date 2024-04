Verdächtiger nach tödlichem Brand in Solingen ermittelt

Rund zwei Wochen nach einem Brandanschlag auf ein Wohnhaus in Solingen mit vier Toten haben die Ermittler einen Verdächtigen gefasst. Das ZDF berichtete bereits am Dienstag exklusiv über die Festnahme des Verdächtigen. Er befinde sich in Untersuchungshaft, teilten die zuständigen Ermittler am Mittwoch vor Journalisten in Wuppertal mit. Bei dem Mann soll es sich um einen ehemaligen Mieter des Hauses handeln.