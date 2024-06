Just-Stop-Oil-Umweltaktivisten sprühen Farbe auf Stonehenge

Just Stop Oil-Demonstranten versprühen orangefarbene Substanz auf Stonehenge.

Nachdem Umweltaktivisten eine orangefarbene Substanz auf das weltberühmte Steinzeit-Monument Stonehenge im Südwesten Englands geschleudert haben, hat die britische Polizei zwei Beteiligte festgenommen. Die Umweltgruppe Just Stop Oil erklärte am Mittwoch, zwei ihrer Aktivisten hätten die weltbekannte prähistorische Steinformation "mit orangefarbenem Farbpulver dekoriert", um ihrer Forderung an die nächste britische Regierung nach einem Ausstieg aus den fossilen Energien bis 2030 Nachdruck zu verleihen.