Angreifer in Kirche in Sydney: Verletzte bei Messerangriff

Ein Mann hat in einer Kirche in einem Vorort von Sydney auf einen Bischof und mehrere Gläubige eingestochen.

In der australischen Metropole Sydney hat sich erneut ein Angriff ereignet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter festgenommen, nachdem er im Westen der Stadt auf mehrere Menschen eingestochen hatte.

Opfer mit "nicht lebensbedrohlichen" Verletzungen

Der Zwischenfall ereignete sich offenbar während eines im Fernsehen übertragenen Gottesdienstes in der Kirche Christ the Good Shepherd im Vorort Wakely westlich von Sydney.

Ein in den sozialen Medien im Internet veröffentlichtes Video zeigte einen schwarz gekleideten Mann, der auf den dortigen Bischof zuging und offenbar mehrfach auf ihn einstach. Welchen Gegenstand er dafür benutzte, war nicht erkennbar. Mehrere Mitglieder seiner Gemeinde versuchten, dem Geistlichen zu Hilfe zu kommen.

