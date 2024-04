Messerattacke in Sydney: Täter hatte psychische Probleme

Australiens Premierminister Anthony Albanese (m) legt gemeinsam mit anderen Politikern in Sydney Blumen am Tatort des Messerangriffs nieder.

Die australische Polizei geht nach der tödlichen Messerattacke in einem Einkaufszentrum in Sydney nicht von einem terroristischen Motiv des Täters aus.

Täter der tödlichen Messerattacke in Sydney war Polizei bekannt

Der 40 Jahre alte Angreifer habe psychische Probleme und allem Anschein nach kein ideologisches oder anderes konkretes Motiv gehabt, sagte Anthony Cooke, der stellvertretende Chef der Polizei des Bundesstaats New South Wales, am Sonntagmorgen.

Premierminister Albanese erschüttert

Australiens Premierminister Anthony Albanese, der gemeinsam mit dem Premierminister von New South Wales, Chris Minns, und weiteren Politikern Blumen am Tatort niederlegte, zeigte sich erschüttert von der Tat.

Seine Gedanken und Gebete seien bei den Verletzten, die in den Krankenhäusern weiter um ihr Leben kämpfen. Außerdem dankte Albanese Polizei und Rettungskräften, insbesondere der Inspektorin, die den Täter außer Gefecht gesetzt hatte, "obwohl sie sich dabei selber in Gefahr gebracht hat".

Fünf Todesopfer und mehrere Verletzte

Der Täter hatte am Samstagnachmittag in dem belebten Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction in der Millionenmetropole an Australiens Ostküste mehrere Menschen niedergestochen, bevor ihn eine Polizistin erschoss.