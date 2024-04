Update am Abend: Verstimmungen und Ermittlungen - der Tag

Guten Abend,

das Verhältnis zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Vitali Klitschko, dem Bürgermeister Kiews, ist kühl. Nun beklagt Klitschko einen Mangel an Zusammenhalt unter den Politikern in der Ukraine

Offenbar ukrainische Soldaten in Bayern getötet

Bei den in Murnau in Oberbayern getöteten Männern handelt es sich laut Angaben des ukrainischen Außenministeriums um ukrainische Soldaten, die sich zur medizinischen Rehabilitation in Deutschland aufhielten. Ein 57-jähriger Mann wurde festgenommen, er soll die russische Staatsbürgerschaft besitzen. Ob die Tat etwas mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, ist noch unklar. Mittlerweile hat die Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen übernommen.