Reichsbürger vor Gericht: Prozess gegen Reuß-Gruppe startet

Der Startschuss fällt heute vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart. Im Zentrum dabei: der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens. Diese Vorwürfe will das OLG Stuttgart – Stand jetzt – bis Januar 2025 in 48 Verhandlungstagen klären.