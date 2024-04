"Anzeigenhauptmeister" nach Schlag ins Gesicht: Mache weiter

Dem in den sozialen Medien als "Anzeigenhauptmeister" bekannten jungen Mann ist auf einem Parkplatz im sächsischen Bautzen ins Gesicht geschlagen worden. Der 18-jährige Niclas M. soll seinen Besuch am späten Samstagabend in den sozialen Netzwerken angekündigt haben, wie die Polizei mitteilte. Dies habe rund 100 Schaulustige auf den Parkplatz gelockt.

Faustschlag trifft Niclas M. mitten ins Gesicht

An besagtem Abend soll Niclas M. mit einem weiteren Influencer unterwegs gewesen sein und im Fake-Polizeiauto "Olli_Zei" von Oliver W. gesessen haben. Der 35-Jährige aus Königs Wusterhausen hat sein Auto so umgestaltet, dass es aussieht wie ein Polizeiwagen.

Niclas ist der selbsternannte "Anzeigenhauptmeister". Der 18-Jährige schwärzt in seiner Freizeit Falschparker an: "Ich will in jeder Stadt Deutschlands mindestens einen erwischen".

06.03.2024 | 2:53 min