Trainersuche: Tuchel und die Bayern: Rolle rückwärts?

Tatsächlich sollen sich Führungsspieler wie die Kapitäne Manuel Neuer und Thomas Müller für ein Bleiben von Tuchel ausgesprochen haben, wie mehrere Medien am Montag berichtet hatten. Tuchel hat zwar die erste titellose Saison der Bayern seit 2012 zu verantworten und sah sich von Hoeneß' Kritik in seiner "Trainerehre verletzt". Er stand aber auch mit seiner von personellen Problemen massiv geschwächten Elf in Madrid mit einem Bein im Champions-League-Finale