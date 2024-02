"Es geht mir beschissen", hatte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Sonntag nach dem 2:3 (1:2) und einer erneut dürftigen Vorstellung beim klaren Außenseiter VfL Bochum gesagt - sich aber noch zum Trainer bekannt. An der Tabellenspitze der Bundesliga hat Bayer Leverkusen nun acht Punkte Vorsprung, der Titelverteidiger hat die zwölfte Meisterschaft in Serie längst nicht mehr in eigener Hand.