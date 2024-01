Füllkrug mit Dreierpack: BVB mit Arbeitssieg gegen Bochum

Füllkrug trifft vom Punkt zur Führung

Für Gefahr sorgte der BVB in der Folge zunächst nicht mehr - dafür mangelte es an Tempo und Präzision. Dennoch hatte Dortmund das Spiel im Griff, Bochum kam zunächst nicht in die Nähe des BVB-Tores. In diesem stand am Sonntag Alexander Meyer, der den erkälteten Stammkeeper Gregor Kobel vertrat. Der Ersatzmann musste aber erst in der 33. Minute eingreifen, als ein Bochumer Zuspiel in die Spitze abfing.