Rekordmeister nach dritter Niederlage: Was nun, FC Bayern?

Acht Punkte Rückstand haben die Münchner nun auf Leverkusen . Selbst Tuchel gab zu, dass es ihm "jetzt gerade nicht so realistisch" vorkomme, doch noch Bayerns zwölften Ligatitel in Serie einfahren zu können. Zwar erinnerte der 50-Jährige an die vergangene Saison, in der man Dortmund am letzten Spieltag abgefangen und die Meisterschaft gewonnen hatte. "Die Voraussetzung ist natürlich, dass wir in die Spur finden", sagte Tuchel.