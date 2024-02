3:1 nach Rückstand: Bayern mühen sich zu Sieg gegen Gladbach

Eine Woche vor dem Liga-Gipfel in Leverkusen kam Titelverteidiger Bayern München am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu einem glanzlosen 3:1-Arbeitssieg gegen Borussia Mönchengladbach

Gladbach, das zuletzt schon die Spitzenteams Leverkusen (0:0) und Stuttgart (3:1) geärgert hatte, ging durch Nico Elvedi in der 35. Minute in Führung. Aleksandar Pavlovic glich aus (45.). Kane gelang das 2:1 (70.). Mit seinem 24. Treffer stellte er den Münchner Torrekord in einer Premierensaison von Luca Toni ein. Matthijs de Ligt (86.) sorgte für die Entscheidung.