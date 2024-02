Tuchel und die Bayern: Meisterdämmerung! Trainerdämmerung?

In der Bundesliga gibt es einen Acht-Punkte-Rückstand auf bisher ungeschlagene Leverkusener, bei denen im Gegensatz etwa zum BVB der Meistermut ausgeprägter ist als die Versagensängste im Titelrennen. Mögliches Szenario: In den Trainertagen von Tuchel holt der erfolgsverwöhnte Klub von der Säbener Straße nur eine von sieben möglichen Trophäen! Das späte Meisterglück in Köln im vergangenen Jahr war einer der wenigen Momente in dem das gefürchtete "Mia san mia" unter Tuchel aufblitzte.