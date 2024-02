Nach Niederlage gegen Lazio: Unbequeme Fragen an Tuchel

Nach seinem ganz persönlichen Inferno von Rom umwehte Thomas Tuchel ein Hauch von Endzeitstimmung. Die Fragen nach seiner Zukunft aber empfand der angeschlagene Trainer von Bayern München in der Stadt der Caesaren offenbar als Majestätsbeleidigung - doch sie stellen sich immer drängender.

Wackelt der Trainerstuhl?

"No", wehrte Tuchel die Frage einer italienischen Reporterin zu seiner Jobsicherheit ab. Doch die Diskussion begleitete ihn wie ein Schatten. Mache er sich nach dem 0:1 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Außenseiter Lazio Rom nicht Sorgen um seinen Posten, wurde er erneut gefragt.

Der FC Bayern lässt weiter jegliche Souveränität vermissen. Bei Lazio Rom unterliegen die Münchner mit 0:1. 14.02.2024 | 2:59 min

"Nein", sagte Tuchel schmallippig. Außerdem würde er "gerne über das Spiel sprechen". Aber muss er nicht zittern? Tuchel, lauter: "Ich habe mit Nein geantwortet." Punkt. Aber nicht Ende: Nach Pokal-Aus und Ligagipfel-Desaster hätte Tuchel bei einem Scheitern in der ersten K.o.-Runde der Königsklasse keine Argumente mehr.

Frustriert, sauer, ratlos

Die Mannschaft scheint ihm zu entgleiten. "Frustriert und sauer" sei er über die Pleite, bekannte er. Aber auch "ratlos" ob des "krassen Leistungsabfalls" in der zweiten Hälfte, in der Ciro Immobile ihn und die Bayern mit seinem Elfmeter nach der Roten Karte gegen Dayot Upamecano ins Herz getroffen hatte. Ohne seine hilflose Elf auch nur eines Blickes zu würdigen, stieg er mit hängendem Kopf in die Katakomben hinab.