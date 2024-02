Krise beim FC Bayern: Das Mosaik der langen Mängelliste

Obwohl sich die drohende erste titellose Saison des FC Bayern München seit zwölf Jahren nicht nur für Leon Goretzka wie ein "Horrorfilm" anfühlt, schloss Jan-Christian Dreesen Konsequenzen nach der dritten Niederlage in Serie vorerst aus. Trainer Thomas Tuchel werde am Samstag gegen Leipzig "selbstverständlich" auf der Bank sitzen, sagte der CEO.

Die Meisterschaft ist fast futsch, die Krise beim FC Bayern hat sich durch das 2:3 gegen VfL Bochum verschärft: Dritte Niederlage und zweiter Platzverweis für Upamecano in Folge. 19.02.2024 | 9:58 min

Kritik: Tuchel hat Spieler "demontiert"

Generation 1995/96 erfüllt Erwartungen nicht

Gewinnen die Offensivspieler ihre Duelle nicht, kommen die Bälle gar nicht erst zum Abnehmer, zu Mittelstürmer Harry Kane. Die Zulieferdienste und Angriffe versiegen oder münden gar in Kontern. Wie in Bochum, als am Ende einer langen Fehlerkette zum 1:1 jener Takuma Asano traf, der gegen Torwart Manuel Neuer bei der WM 2022 in Katar schon Japans Siegtreffer erzielt und damit das frühe Aus der deutschen Nationalelf eingeleitet hatte.