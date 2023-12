Münchens Nationalspieler Goretzka: Appelle nach der Klatsche

Sehen Sie hier das aktuelle sportstudio vom 9. Dezember. 09.12.2023 | 29:03 min

Auch mit einigen Stunden Abstand nagte die 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt noch sehr an Leon Goretzka. "Es fühlt sich auf jeden Fall sehr bescheiden an", sagte der Mittelfeldspieler des Meisters am Samstagabend im ZDF-Sportstudio, "solche Spiele dürfen Bayern München einfach nicht passieren".

Goretzkas Gleichung

Dafür allerdings müsse man sich wohl von dem Gedanken verabschieden, "dass wir jeden Gegner in Grund und Boden spielen". Es gehe vielmehr darum, "wieder als Einheit auf dem Platz zu stehen. Ich glaube, dass das ein Ansatz ist, der uns wieder in die Erfolgsspur bringen kann".

Führungsanspruch an sich selbst

Von sich selbst wünscht sich der 28-Jährige mehr Führungsqualität. Gerade auch in solchen Spielen wie in Frankfurt, in denen es darum gehe, "diese Dynamik zu brechen". Das könne einen "extremen Mehrwert für eine Mannschaft bilden", sagte Goretzka, "da bin ich heute gescheitert, das möchte ich in Zukunft besser machen".