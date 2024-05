Tennis: Alexander Zverev trotz Sturz im Halbfinale von Rom

Alexander Zverev kommt eineinhalb Wochen vor dem Start der French Open immer besser in Fahrt. Beim ATP-Masters in Rom schlug der Weltranglisten-Fünfte am Mittwochabend den US-Amerikaner Taylor Fritz trotz eines Sturzes am Anfang des Matches souverän mit 6:4, 6:3 und zog ins Halbfinale ein.