Europawahl: Von der Leyen stellt sich Herausforderern

Ein großes Plakat an der Außenseite des EU-Parlaments in Straßburg weist auf die anstehenden EU-Wahlen hin.

Fast alle großen Parteien haben deshalb EU-weite Kandidaten aufgestellt, die am heutigen Montag bei einer ersten Wahlkampfdebatte im niederländischen Maastricht aufeinandertreffen. Ein Überblick:

Europäische Volkpartei (EVP): Von der Leyen

Sozialdemokraten (S&D): EU-Arbeitskommissar Schmit

Die Sozialdemokraten schicken den weitgehend unbekannten Luxemburger EU-Kommissar Nicolas Schmit in den Wahlkampf. Der 70-Jährige setzte sich in seiner Amtszeit unter anderem für EU-weite Standards für den Mindestlohn und für mehr Rechte für Beschäftigte sogenannter Plattformfirmen wie Uber und Co. ein.