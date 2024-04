Schottischer Regierungschef: Yousaf kündigt Rücktritt an

Der schottische Regierungschef Humza Yousaf tritt zurück. Das kündigte der Vorsitzende der Schottischen Nationalpartei SNP am Montag in Edinburgh an. Yousaf hatte vergangene Woche im Streit um die Klimaschutzpolitik die Zusammenarbeit seiner SNP mit den Grünen beendet und wollte eine Minderheitsregierung weiterführen. Aus den Reihen der Opposition wurden daraufhin zwei Misstrauensanträge gegen ihn angekündigt.