Dabei ist der Pharmabereich mindestens so wichtig wie die Energieversorgung oder das Verkehrs- und Transportwesen. Kritische Infrastruktur eben. Die Bundesregierung sieht die Stärkung des Pharmastandorts inzwischen als zentrale Aufgabe an. Deshalb brachte die Ampel vor Weihnachten die nationale Pharmastrategie auf den Weg und deshalb besucht Robert Habeck in dieser Woche wichtige deutsche Pharmastandorte. Dabei stehen auf der Liste seiner Stippvisiten nicht nur Big Player wie Merck, sondern auch Start-Ups wie die Life Science Factory. Ein Pharma-Ruck soll durchs Land gehen.