Medikamentenmangel: CDU wirft Lauterbach Untätigkeit vor

Ein Beispiel für mangelnde Medikamente: PrEP ist knapp - also die Arznei, die vor einer HIV-Ansteckung schützt. 06.02.2024 | 5:20 min

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Tino Sorge, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach SPD ) für den aktuellen Mangel an Medikamenten in Deutschland verantwortlich gemacht. Sorge sagt ZDFheute:

Der aktuelle Engpass bei vielen Medikamenten liege unter anderem an fragilen Lieferketten. Außerdem hätten viele Krankenkassen aufgrund des Kostendrucks sogenannte Rabattverträge geschlossen, immer nur der billigste Anbieter sei zum Zuge gekommen.

"Das hat zur Folge gehabt, dass andere Anbieter im Markt ihre Produkte überhaupt nicht anbieten können", so Sorge. Er forderte Lauterbach auf, das Problem strukturell anzugehen. "Er muss jetzt schnell einen Arzneimittelgipfel machen, also alle Akteure an einen Tisch holen."