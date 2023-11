Arznei-Engpässe: So könnte die Versorgung besser gelingen

Welche Medikamente sind aktuell knapp?

Fiebersäfte, Antibiotika, Mittel gegen Brustkrebs: Immer wieder werden Medikamente in Deutschland knapp. 24.05.2023 | 2:07 min

Aus welchen Gründen sind Arzneimittel knapp?

"Es ist notwendig, dass der Bereich der industriellen Gesundheitswirtschaft generell unterstützt wird", so Hubertus Cranz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller. 02.05.2023 | 5:07 min

Helfen die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach?

Es fehle an Produktionsstätten in Europa. Zweidrittel der Generika-Wirkstoffe - also Nachahmer-Präparate, die kostengünstiger sind - werden in Asien produziert - in Indien und China, so Francas.