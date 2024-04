Pharmariese baut neues Werk: Spatenstich für Lilly in Alzey

Besonders für ein Lilly-Produkt steigt die Nachfrage steil an: Das Diabetes-Medikament Mounjaro findet auch zur Gewichtsabnahme, als sogenannte Abnehmspritze , reißenden Absatz. Die Nachfrage ist so groß, dass die bisherigen Produktionskapazitäten nicht ausreichen. In Zukunft soll die hochumstrittene und teure Fett-Weg-Spritze auch am neuen Standort in Alzey produziert werden, zusammen mit weiteren injizierbaren Medikamenten.