14-jährige Tote in Hessen: Tatverdächtiger festgenommen

Nach Leichenfund in Hessen : Festnahme nach Tod einer 14-Jährigen

29.09.2023 | 12:52 |

Nach dem Fund einer toten 14-Jährigen in einem Wald in Nordhessen haben Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Der 20-Jährige sei ein Bekannter des Mädchens, so die Polizei.