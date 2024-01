Hintergründe noch unklar : Geiselnahme in Ulm: Täter festgenommen

26.01.2024 | 20:52 |

Am Münsterplatz in Ulm ist es am Abend zu einer Geiselnahme gekommen. Die Polizei konnte den Täter festnehmen, als er versuchte, mit einer Geisel zu fliehen.