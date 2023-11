Entwarnung nach Bombendrohung gegen das ZDF in Mainz

Evakuierung mehrerer Gebäude : Entwarnung nach Bombendrohung gegen ZDF

23.10.2023 | 12:16 |

Wie die Polizei mitteilte, war in der Früh eine Bombenwarnung gegen das ZDF in Mainz eingegangen. Mittlerweile konnten die Mitarbeiter in die evakuierten Gebäude zurückkehren.