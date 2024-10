Studie: Handel mit illegalen Zigaretten boomt

Der Schwarzmarkt für illegale Zigaretten boomt, wie aus einer aktuellen Studie hervorgeht. Quelle: dpa

Der Verkauf gefälschter oder geschmuggelter Zigaretten bleibt in Deutschland einer Studie zufolge ein gravierendes Problem. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland schätzungsweise rund 1.6 Milliarden Zigaretten illegal verkauft. Das geht aus einer vom Marlboro-Hersteller Philip Morris International (PMI) in Auftrag gegebenen Studie des Beratungsunternehmens KPMG hervor. Das machte 2023 einen Anteil von 2,1 Prozent des Zigarettenkonsums insgesamt aus, 2022 waren es 1,7 Milliarden.

Steuerverlust beläuft sich 2023 auf 368 Millionen Euro

Bei der Erhebung wurde der Inhalt von Müllsäcken durchforstet und auf Straßen weggeworfene Packungen eingesammelt, um zu untersuchen, ob es legal verkaufte Ware war. Insgesamt wurden 150.000 Packungen überprüft.

Weltweit wird laut WHO immer weniger geraucht – allerdings hinkt Europa hinterher. In Berlin wurden an der Charité nun Projekte für Rauchprävention bei Jugendlichen gestartet. 17.01.2024 | 1:31 min

"Dem Staat entgehen durch die illegalen Geschäfte hohe Steuersummen, 2023 waren es laut Schätzungen von KPMG 368 Millionen Euro allein in Deutschland", sagte Philip-Morris-Experte Tammo Körner. Er empfiehlt striktere Kontrollen:

Der Bund sollte den Zoll besser ausstatten, um dem Tabakschmuggel und den Fälschungen entschieden entgegenzuwirken. Tammo Körner, Philipp Morris GmbH

Illegale Fabriken auch in Deutschland

Auf dem Schwarzmarkt gibt es verschiedene Arten illegaler Produkte. In Staaten wie Weißrussland, Moldawien und dem Kosovo werden der Studie zufolge in legalen Tabakfabriken Zigaretten hergestellt. Ein großer Teil der Produktion gelangt aber nicht in den legalen Verkauf, sondern über illegale Kanäle ins Ausland.

Die britische Regierung möchte ein besonders strenges Rauchverbot durchsetzen. Ab 2027 soll das gesetzliche Mindestalter für Tabakkäufe dann jedes Jahr um ein Jahr steigen. 17.04.2024 | 1:39 min

Außerdem gibt es illegale Tabak-Produktion auch in Deutschland. Ein Beispiel hierfür war eine Zigarettenfabrik in Iserlohn ( Nordrhein-Westfalen ), die im Juni 2022 von Zollfahndern ausgehoben wurde. 20.000 Stangen Zigaretten und eine Herstellungs- und Verpackungsanlage wurden gefunden. Auch Schachteln mit dem gefälschten Marlboro-Logo wurden sichergestellt.

Deutschland wird immer mehr zu einem Produktionsland für den Tabak-Schwarzmarkt. Tammo Körner, Philip Morris GmbH

Aus Sicht von Fachmann Körner ist Iserlohn nur ein Beispiel von mutmaßlich einigen illegalen Herstellungsorten. Häufig würden die illegal hergestellten Zigaretten nach Frankreich oder Großbritannien gebracht, weil dort höhere Profite erzielt würden als im Inland.

Von Zollfahndern beschlagnahmte Ware aus einer illegalen Zigarettenfabrik im nordrhein-westfälischen Iserlohn: Ca. 20.000 Stangen Zigaretten konnten sichergestellt werden. Quelle: dpa

Für Kriminelle ist das ein hoch lukratives Geschäft, bei dem die wahren Hintermänner nur selten verhaftet werden können. Tammo Körner, Philip Morris GmbH

Mit der Verlagerung der illegalen Produktion von Osteuropa nach Westeuropa und damit auch nach Deutschland werde der Fahrtweg verkürzt und das Risiko verringert, unterwegs durch Zollfahnder geschnappt zu werden.

Schwarzmarkt in Frankreich und Großbritannien viel größer

Die KPMG-Studie erfasst 38 europäische Staaten. In anderen Staaten ist der ist der Schhwarzmarkt deutlich größer als in Deutschland. So schätzen die Studienautoren die Zahl der in Frankreich illegal verkauften Zigaretten auf 16,8 Milliarden und damit etwa zehnmal so hoch wie in Deutschland.

Keine Einweg-Vapes mehr, Schluss mit Tabakwerbung: Im Kampf gegen das Rauchen wirbt der Bundesbeauftragte für Drogenpolitik für mehr Verbote. Die Forderungen im Detail. 01.08.2024 | 10:53 min

Jede dritte in Frankreich gerauchte Zigarette ist der Studie zufolge aus einer illegalen Quelle, in Deutschland ist es nur jede fünfzigste. In Großbritannien sind es 6,7 Milliarden - dort stammt demnach jede vierte gerauchte Zigarette vom Schwarzmarkt.

"Die Steuern und damit die Preise für Zigaretten sind dort deutlich höher als in Deutschland, daher sind das Schwarzmarkt-Angebot und die Nachfrage danach entsprechend größer", erklärt Körner den Unterschied der Situation.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel