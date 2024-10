Zoll: Bundesweite Razzia in Baubranche wegen Schwarzarbeit

Rund 800 Zöllner waren im Einsatz, um Fehlverhalten in der Baubranche aufzudecken.

Bei einer bundesweiten Razzia in der Baubranche ist der Zoll zu mehr als 100 Durchsuchungen in neun Bundesländern ausgerückt. Bei der Aktion seien sieben Beschuldigte festgenommen worden, teilte die federführende Staatsanwaltschaft Hannover mit.

Ihnen werde vorgeworfen, an einem Konstrukt von Servicefirmen beteiligt gewesen zu sein und mit fingierten Rechnungen mehrere Millionen Euro an Sozialversicherungsabgaben nicht abgeführt zu haben.

Der Anteil der Schwarzarbeit steigt in Deutschland in diesem Jahr um 8,4 Prozent. Warum die Schattenwirtschaft so stark wächst, berichtet Valerie Haller.

30.01.2024 | 1:16 min