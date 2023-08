Die neue Regelung gilt seit Mai dieses Jahres. Ihre Wirkung entfaltet sie aber vor allem an den gesetzlichen Feiertagen. Da jedes Geschäft selbst 16 Sonntage im Jahr festlegen darf, an denen es offenhält, fielen die Sonntage bislang nicht so sehr ins Gewicht. Gerade in den Urlaubsgebieten an der langen Adriaküste nutzen die Geschäfte ihr Kontingent an offenen Sonntagen in der sommerlichen Touristensaison.