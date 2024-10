Mysteriöse Kugeln an australischem Strand angespült

An einem beliebten Strand in einem Vorort Sydneys sind Hunderte geheimnisvolle, teerartige Kugeln angeschwemmt worden und haben zur Sperrung des Strandes in Australien geführt. "Coogee Beach ist bis auf Weiteres geschlossen", erklärte der örtliche Bürgermeister Dylan Parker auf Onlineplattformen. Die "mysteriösen, schwarzen, kugelförmigen Trümmer" seien zuerst am Dienstagnachmittag aufgetaucht - und sie hinterließen die Behörden ratlos. Noch ist unklar, um was es sich handeln könnte und woher die Kugeln kamen.