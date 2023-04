Buchenwald muss Besuche neu organisieren

In den vergangenen Jahren hatte man deshalb in Buchenwald, so wie in vielen anderen Gedenkstätten auch, 90-minütige Führungen angeboten. Doch dieser historische Schnelldurchlauf ist wenig nachhaltig, zeigen alle Evaluationen dieser Kurzzeitformate. Eineinhalb Stunden "historische Berieselung" und dann zurück in den Bus, das nutzt niemandem.