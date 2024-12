Latein lernen - lohnt sich das noch?

Latein hilft beim Erlernen anderer Fremdsprachen, fördert das logische Denken, öffnet die Tür zu den großen Denkern und Gedanken der Antike, die substanzielle Fragen des Lebens aufgreifen, die auch heute noch aktuell sind. So lauten die Argumente von Verfechtern des Lateinischen wie etwa Altphilologen. Kritiker entgegnen, es sei nie gelungen nachzuweisen, dass sich das Erlernen von Latein positiv auf die Intelligenz auswirke.

Mehr als Sprache oder alles nur Fiktion?

Auch Jürgen Gerhards von der Freien Universität Berlin ist zusammen mit Ulrich Kohler und Tim Sawert in einer Studie ("Des Kaisers alte Kleider: Fiktion und Wirklichkeit des Nutzens von Lateinkenntnissen") der Frage nachgegangen, welchen Nutzen Latein hat. Das Fazit des Soziologen: Die vermeintlichen Vorteile sind nur eine Fiktion. Die sogenannten Transfereffekte - dass Latein das logische Denken fördere oder das Erlernen anderer Sprachen erleichtere - zeigen sich auch dann, wenn man eine moderne Fremdsprache gelernt hat.

Überhaupt ist das Argument, Latein helfe beim Erlernen anderer Sprachen, in der Wissenschaft umstritten. Selbst dazu geforscht hat Johannes Müller-Lancé. Der Inhaber des Lehrstuhls für Romanische Sprach- und Medienwissenschaft an der Universität Mannheim kommt zu dem Schluss, dass dies nur dann der Fall ist, wenn man Latein aktiv lernt, auch schreibt und womöglich spricht.

In Deutschland gibt es dafür nur zwei Möglichkeiten: Latein studieren oder als erste Fremdsprache ab der fünften Klasse erlernen. Das Gros jedoch lernt passiv, beschränkt sich auf das Lesen und Übersetzen.

Soziologe: Latein dient Abgrenzung bürgerlicher Schichten

Für die wichtigsten Medizinbegriffe aber reicht auch ein vierwöchiger Crashkurs an der Uni. Zudem sind alle Schriften der großen Denker der Antike in übersetzter Form verfügbar.

Warum dennoch bei rund 30 Prozent aller Schüler an Gymnasien hierzulande Latein noch auf dem Stundenplan steht, obwohl es für immer weniger Studienfächer Zugangsvoraussetzung ist? Jürgen Gerhards sieht dafür einen anderen Grund. Latein gilt für viele Menschen - Logik hin oder her - als Zeichen einer humanistischen Bildung.

Lateinlehrer: Sinnvolle Sprache für Maulfaule

Auch Johannes Müller-Lancé, selbst ausgebildeter Lateinlehrer, sieht in Latein das letzte Fach, das nur der Bildung dient. Für ihn ist damit jedoch ein Pluspunkt verbunden:

Latein ist eine sozialneutrale Sprache. Kein Kind von egal wie reichen Eltern kann in ein Land fahren, in dem Latein gesprochen wird.

"Damit entfällt dieser Vorteil, den es bei anderen Sprachen gibt", so Müller-Lancé. "Auch Kinder aus ärmeren Familien können genauso mithalten und zeigen, dass sie gebildet sind, was oft gleichbedeutend mit sozialem Aufstieg ist."

