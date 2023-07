Am 13. Juli hatten Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg über mehrere Stunden lahmgelegt. Sie überwanden die Zäune, liefen auf die Rollfelder und klebten sich dort in der Nähe der Start- und Landebahnen fest. In Düsseldorf wurden 48 Flüge storniert und zwei umgeleitet. In Hamburg wurde der Flugverkehr am ersten Ferientag für einige Stunden komplett eingestellt.