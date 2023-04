Am Freitag aber eskaliert die Situation an der A5 fast: Der Spediteur rückt mit Security-Mitarbeitern und Ersatzfahrern an, die Männer versuchen, in die Laster einzudringen. Ein schnelles Eingreifen der Polizei verhindert Schlimmeres. Der Besitzer und 15 seiner Leute werden vorläufig festgenommen. Ihnen wird unter anderem schwerer Landfriedensbruch, Nötigung, Bedrohung, versuchte gefährliche Körperverletzung und Störung einer Versammlung vorgeworfen - der Streik an der Raststätte gelte als Versammlung.