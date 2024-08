Historisches Gebäude: Brand in Somerset House in London

Im Jahrhunderte alten Somerset House in London, das als Kulturzentrum genutzt wird, war am Samstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Rund 120 Helfer waren im Einsatz und konnten den Brand bis zum Abend eindämmen. Die Teams arbeiteten daran, die letzten Brandherde zu löschen, sagte eine Feuerwehr-Sprecherin am Abend. Verletzt wurde niemand, die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Wertvolle Kunstsammlung bleibt verschont

Das Feuer sei am Samstag in einer Ecke des gegenüberliegenden Westflügels ausgebrochen, in dem unter anderem Büros liegen. Videoaufnahmen zeigen, dass das Feuer offenbar ein Loch in das Dach des Gebäudes gefressen hatte.