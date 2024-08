Stonehenge: Daher kommt der Altarstein - es ist nicht Wales

Stonehenge liegt knapp 150 Kilometer von London entfernt. Quelle: epa

Die rituelle Bedeutung von Stonehenge ist immer noch ein Rätsel, aber Forscher sind bei der Untersuchung der Entstehung des berühmten Steinkreises einen Schritt weiter gekommen. Der sogenannte Altarstein, der flach in der Mitte des Bauwerks liegt, wurde aus dem Nordosten von Schottland zu der Stätte in Südengland gebracht, wie Wissenschaftler in der Zeitschrift "Nature" berichteten.

Ob der fünf Meter große Stein per Boot oder auf dem Landweg transportiert wurde, ist unklar - immerhin eine Reise von mehr als 740 Kilometern. "Es ist eine Überraschung, dass er von so weit her kommt", sagte die Archäologin Susan Greaney von der University of Exeter, die nicht an der Studie beteiligt war.

Die Schnellstraße direkt am weltberühmten Steinkreis soll einen Tunnel bekommen. Anwohner freuen sich auf eine Verkehrsentlastung, Druiden und Archäologen schlagen Alarm. 25.10.2022 | 2:09 min

Stonehenge: Altarstein nicht aus Wales, sondern aus Schottland

Mehr als 100 Jahre lang glaubten Wissenschaftler, dass die zentrale Sandsteinplatte von Stonehenge - als Altarstein bezeichnet - aus dem viel näher gelegenen Wales stammt. Eine Studie, die im vergangenen Jahr von denselben Forschern durchgeführt wurde, zeigte jedoch, dass der Stein nicht mit der Geologie der Sandsteinformationen in Wales übereinstimmt. Die tatsächliche Herkunft des Steins blieb bis jetzt unbekannt.

Das Team durfte für seine Untersuchung kein Gestein an dem Monument abtragen, sondern analysierte stattdessen Mineralien in Gesteinsbrocken, die bei früheren Ausgrabungen gesammelt worden waren und teilweise aus den 1840er Jahren stammten.

Noch immer versuchen Wissenschaftler die größten ungelösten Rätsel von Stonehenge zu lösen: Wie wurden die Steine transportiert und was ist der Grund für den Bau des Steinkreises? Harald Lesch über die aktuellen Theorien. 25.03.2018 | 6:48 min

Gesteinsmineralien passen zu schottischem Sandstein

Sie fanden eine Übereinstimmung mit den Sandsteinformationen der Orkadischen Seen im Nordosten Schottlands, einer Region, die Teile der Spitze der schottischen Halbinsel sowie die Orkney-Inseln umfasst.

"Dieser geologische Fingerabdruck findet sich in keinem anderen Sedimentgebiet Großbritanniens", sagte der Geologe Nick Pearce von der Universität Aberystwyth, ein Mitautor der Studie. Greaney erklärte, die Logistik eines Transports des Steins über eine so weite Strecke verdeutliche ein hohes Maß an Koordination und kultureller Verbindung zwischen diesen beiden Regionen des alten Britanniens.

Besonderes Licht zur Sommersonnenwende

Stonehenge wurde vor etwa 5.000 Jahren errichtet. Die Steine, die mehrere Kreise bilden, wurden zu verschiedenen Zeiten an den Ort gebracht. Die Anordnung der Steine ermöglicht es, dass die Sonne während der Sommersonnenwende durch ein steinernes "Fenster" aufgeht. Der Zweck des Altarsteins - der flach im Herzen von Stonehenge liegt, jetzt unter anderen Steinen - bleibt ein Rätsel.

"Stonehenge ist keine Siedlungsstätte, sondern ein Ort der Zeremonie oder des Rituals", sagte Heather Sebire, leitende Kuratorin bei English Heritage, die nicht an der Studie beteiligt war. Frühere archäologische Ausgrabungen hätten keine Hinweise auf Festmahle oder ein tägliches Leben an der Stätte erbracht.

