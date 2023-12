Bingen: Vermisste Zweijährige tot in Fluss gefunden

Bei der Suche nach dem vermissten Kleinkind im baden-württembergischen Bingen haben Einsatzkräfte am Dienstag das zweijährige Mädchen tot geborgen. Die Zweijährige sei identifiziert worden, bestätigte die Polizei in Ravensburg am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Leichnam wurde kurz vor dem Ortseingang Hitzkofen - einem Teilort von Bingen - von einem Taucher entdeckt.