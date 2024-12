Mailand verbietet Rauchen im Freien - nur zwei Ausnahmen

Wer in Mailand beim Rauchen einer Zigarette erwischt wird, muss künftig bis zu 240 Euro zahlen.

Als erste Großstadt in Italien hat Mailand ein fast vollständiges Rauchverbot im Freien verhängt: Vom 1. Januar an darf im öffentlichen Raum nicht mehr geraucht werden.

Ausnahme: Das neue Verbot gilt für klassische Tabakprodukte wie Zigaretten, Zigarren oder Zigarillos. Elektronische Zigaretten hingegen bleiben auch in Mailand im Freien meistens erlaubt.

Eine weitere Ausnahme: Wer einen Mindestabstand von zehn Metern zu anderen Menschen einhält, darf außerhalb von Spielplätzen, Friedhöfen, Haltestellen sowie Parks und Sportanlagen weiter rauchen. An genannten Orten ist das Rauchen in Italiens zweitgrößter Stadt schon seit 2021 verboten.

Strafen bis zu 240 Euro in Mailand

Inzwischen wird auch in anderen europäischen Staaten über ein Rauchverbot im Freien diskutiert. Die EU-Kommission hat Rauchverbote im Freien bereits empfohlen. Das EU-Parlament konnte sich im Herbst aber nicht auf eine gemeinsame Erklärung zu möglichen Verboten einigen.

Schlechte Luftqualität in Mailand ein Grund

Die Finanz- und Wirtschaftsmetropole Mailand mit ihren mehr als 1,3 Millionen Einwohnern gehört in Italien zu den Städten mit schlechter Luftqualität. Nach offiziellen Angaben der Region Lombardei ist das Rauchen von Zigaretten dort ursächlich für sieben Prozent der Feinstaubemissionen.

Zudem geht es darum, die Gesundheitsgefahren zu mindern. In Italien sterben pro Jahr laut Gesundheitsministerium in Rom etwa 90.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.