Massenpanik bei Pilgerfest Maha Kumbh Mela

Bei dem Fest stehen Hunderttausende Menschen bis zum Bauch dichtgedrängt im Wasser: Dann tauchen die Gläubigen mindestens dreimal unter, dort, wo in der indischen Stadt Prayagraj der Ganges mit dem Yamuna zusammenfließt. Als beste Zeit für das morgendliche Bad gilt die Zeit zwischen vier und sechs Uhr. Tropfnass, aber still stehen die Gläubigen nach dem Untertauchen da, versunken in ihren Gebeten. Mit beiden Händen schöpfen sie Wasser und bringen es symbolisch der Sonne dar. Millionen von Menschen haben in den ersten Tagen der Maha Kumbh Mela ein solches Bad genommen.