Wohnhaus-Explosion in Memmingen: LKA hilft bei Ermittlungen

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in der bayerischen Stadt Memmingen geht die Ursachenforschung weiter. Die Leiche eines 17-Jährigen war aus den Trümmern geborgen worden, ein zunächst vermisster 68 Jahre alter Mann konnte unversehrt gefunden werden. Die Detonation in Memmingen war so stark, dass die Trümmerteile teilweise mehr als 400 Meter weit flogen. Selbst Nachbarn, die zwei Straßen weiter wohnen, waren betroffen. Eine Detonation dieser Schwere nennt die örtliche Feuerwehr "äußerst ungewöhnlich".