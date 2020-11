Eine Altkleideranlage in Kielce in Polen. Jeden Tag werden hier Lieferungen aus ganz Europa sortiert. Am 17. November 2018 machen die Arbeiter eine schreckliche Entdeckung. Zwischen den Lumpen finden sie ein lebloses Baby. Die Hintergründe der grausamen Entdeckung sind zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Das Mädchen soll aber mit einer Lieferung aus Deutschland nach Polen gekommen sein. Genauer: aus Duisburg.