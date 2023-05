Der "Fall Kelly" ist einer von insgesamt 451 Geistlichen und Ordensleuten, die in dem am Dienstag (Ortszeit) von Generalstaatsanwalt Raoul vorgestellten Bericht glaubhaft des sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen beschuldigt werden. Das sind viermal so viele Täter, wie die Kirche selbst benannt hat, seit sie 2018 begann, eine eigene Liste aufzustellen. Sie sollen sich zwischen den Jahren 1950 und 2019 an Kindern vergangen haben. Der Chefankläger beziffert die Zahl der Opfer mit 1.997.