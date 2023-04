Auch Ella Rohwer erlebt, dass die gesellschaftliche Relevanz ihres Berufszweiges immer wieder in Zweifel gezogen wird. "Das, was die freie Szene an Vielfalt beiträgt, ist ein großer Mehrwert", sagt sie. Laut Statistischem Bundesamt sind mehr als die Hälfte der rund 71.000 Profi-Musikerinnen und Musiker in Deutschland Freiberufler. Sie sind nicht nur als Solisten oder mit eigenen Bands und Ensembles unterwegs. Unersetzlich sind sie etwa auch als Studiomusiker, Vertretungen und Aushilfen in Orchestern oder als Mitwirkende in Musikproduktionen aller Genres.