Der Kommandeur bekommt viel Zulauf, denn seine Einheit gilt als relativ gut ausgerüstet. Saw Eh Say Weh gehört, wie viele seiner älteren Kämpfer, zur ethnischen Minderheit der Karen. Sie kämpften schon vor dem Putsch 2021 gegen das burmesische Militär und teilen ihre Erfahrung nun mit der noch jungen People's Defense Force. Doch selbst Saw Eh Say Weh fehlt es an Waffen und Munition.