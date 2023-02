Berühmt wurde die am 16. März 1929 in Wien geborene Tiller mit dem Film "Das Mädchen Rosemarie" von 1958. Von den späten 40er-Jahren bis Mitte der 60er-Jahre spielte sie in zahlreichen großen Filmen, darunter "Illusion in Moll" (1952) und "Schloss Gripsholm" (1963). Auch im nicht-deutschsprachigen Ausland war sie gefragt und wirkte beispielsweise 1962 an Roberto Rossellinis "Anima nera" mit.